Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - AFP

Santiago Bernabéu, estádio do Real MadridAFP

Publicado 04/11/2024 18:26 | Atualizado 04/11/2024 18:28

Espanha - O Real Madrid vai comercializar partes do antigo Estádio Santiago Bernabéu. A venda será através da casa de leilões britânica Sotheby's, que colocará peças do vestiário do clube, usados por lendas como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zidane, e entre outros, como produto.

Antes da reforma, o vestiário foi usado pelos jogadores do clube merengue até o ano retrasado. Ao todo, o período engloba 544 jogos e 20 títulos, sendo seis Liga dos Campeões.

A compra das peças terá um certificado de autenticidade incluído e uma lista dos atletas que as utilizaram.

Leia mais: Raphinha sai em defesa de Vini Jr e condena racismo

Um mosaico do estádio de três metros de largura também estará à disposição, assim como as portas metálicas do Santiago Bernabéu. Os lances começam em torno de 10 mil libras (R$ 74,8 mil).

Uma das partes do lucro arrecadado será destinada à Fundação Real Madrid, que promove educação das crianças e inclusão social dos mais vulneráveis.