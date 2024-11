Carlo Ancelotti em treino do Real - AFP

Publicado 04/11/2024 15:46

Rio - Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o treinador Carlo Ancelotti, afirmou que o atacante Vini Jr, do Real Madrid, está triste. No entanto, o italiano rechaçou que a causa seja a perda do prêmio Bola de Ouro, da Frances Football, para Rodri, meia do Manchester City.

“Vinícius está triste como nós, mas não pela Bola de Ouro e sim pelo o que aconteceu em Valencia. Foi uma semana difícil por que o ambiente não é normal, mas nada tem a ver com a Bola de Ouro. A tristeza e o ambiente distinto é pelo o que está acontecendo na Espanha", contou.

A Espanha passou pela pior tempestade do Século XXI, que afetou principalmente a região de Valência, deixando até o momento 217 mortos. A situação adiou a partida entre o Real Madrid e o clube da cidade, que ocorreria neste fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.



“Faz uma semana desta tragédia, estamos tristes. Essa é a emoção que temos, estamos muito próximos de todos os povos que foram afetados. Tomara que isso possa ser resolvido rápido. Espero também que possam compreender que falar de futebol é muito complicado”, iniciou o técnico.