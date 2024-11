Marcelo ao lado de David Terans em treino - Lucas Mercon / Fluminense

Marcelo ao lado de David Terans em treinoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/11/2024 21:50 | Atualizado 04/11/2024 22:07

Rio - A polêmica envolvendo Marcelo e Mano Menezes, que terminou com a rescisão de contrato do lateral por parte do Fluminense foi comentada pelo ex-atacante do Corinthians, Walter Casagrande. O ex-jogador defendeu o treinador.

"O Mano Menezes tem total razão. Ele foi vítima de uma arrogância, de uma soberba do Marcelo, que ainda por cima tentou bancar o "ou eu ou ele". Olha o tamanho da soberba!", disse no programa "Fim de Papo", do portal "UOL".

A polêmica aconteceu no fim da partida entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã, na última sexta-feira. Marcelo seria colocado no jogo nos acréscimos e a situação teria o incomodado. Mano acabou mudando de decisão e desistiu de por o lateral em campo.