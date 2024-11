Neymar retornou aos gramados há duas semanas - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 04/11/2024 11:27

duelo com o Esteghlal, do Irã, nesta segunda-feira (4), pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Neymar tem a possibilidade de disputar a segunda partida em seu retorno ao Al-Hilal, após grave lesão no joelho esquerdo. O brasileiro está entre os relacionados para o

A partida em casa, na Arábia Saudita, será às 15h (horário de Brasília), e a expectativa é grande de que o brasileiro possa atuar por mais minutos.





Ele voltou a jogar após mais de um ano em 21 de outubro , na vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes, pelo mesmo torneio.

Sem estar entre os inscritos do Al-Hilal no Campeonato Saudita, Neymar só pode jogar na Liga dos Campeões da Ásia e na Copa do Rei Saudita. Por isso, só tem esse confronto e outros dois até o fim do ano. Mas em janeiro estará na lista do clube e terá condições de jogar a competição nacional.