Logo do SporTV - Reprodução

Publicado 04/11/2024 15:03

Rio - A Globo promoverá mudanças importantes na programação do SporTV a partir de 2025. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, uma delas será o fim do "Boleiragem", programa apresentado por Caio Ribeiro e Roger Flores nas noites de segunda-feira.

Com isso, o "Troca de Passes", que atualmente entra no ar de terça a domingo, assumirá também as noites de segunda. Por outro lado, o programa de debate comandado por Felipe Diniz deixará as noites de domingo. Neste dia, a emissora planeja lançar um novo programa.

Ainda não há maiores informações sobre como será essa nova atração. O projeto está em desenvolvimento e ideia é ter um formato inédito para debater o assuntos mais quentes do fim de semana.

Até o fim da temporada, tudo segue como está: "Boleiragem" nas noites de segunda e o "Troca de Passes" de terça a domingo.