Sile Sajor marcou presença em festa de jogadores do Colo-Colo - Reprodução / Instagram

Sile Sajor marcou presença em festa de jogadores do Colo-ColoReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 08:30 | Atualizado 05/11/2024 08:37

Rio - A modelo venezuelana, Sile Sajor, saiu em defesa de Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo, e de outros atletas do Colo-Colo, que estão sendo acusados de agressão sexual após a participação de uma festa. A mulher afirmou ter comparecido ao evento e negou qualquer crime.

"A menina ia ao banheiro, muito bêbada, muito bêbada, tinha open bar. A mãe dela ligou para a irmã, estávamos conversando lá, eu falei para ela 'calma, eu estava cuidando dela, não tem nada'. Em nenhum momento Arturo Vidal se aproximou. Quer dizer, o que mais me impressiona é que dizem que houve agressão sexual. Eu estive lá desde o minuto zero, cuidando dela, protegendo-a", contou Sile em vídeo publicado no Instagram.

De acordo com Sile Sajor, a irmã desta jovem, que estava alcoolizada, foi a autora das denúncias contra os jogadores chilenos. Ela teria ficado impressionada com o estado alcóolico da irmã.

"Ela estava desesperada pelo que aconteceu, mas ninguém colocou uma arma na cabeça da irmã dela e obrigou a beber. Os jogadores do Colo-Colo não fizeram absolutamente nada", garantiu.

O chileno Arturo Vidal foi acusado de agressão sexual por uma mulher que esteve em uma festa organizada por jogadores do Colo Colo, clube do veterano jogador ex-Flamengo. O Ministério Público do Chile confirmou a informação nesta segunda-feira (4). Em uma breve mensagem aos jornalistas, o MP confirmou que "existe uma queixa de agressão sexual no bar (...) mas ninguém foi detido".

A denúncia é "contra jogadores do Colo Colo", incluindo Vidal, acrescentou o MP em comunicado, que não informou os nomes de outros atletas investigados. De acordo com a imprensa local, a suposta agressão sexual ocorreu na madrugada de segunda-feira em uma boate em Santiago, onde um grupo de jogadores foi comemorar um aniversário.