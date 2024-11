Torcedor do Bayern de Munique sofreu parada cardíaca na Allianz Arena, em Munique - Tobias Schwarz / AFP

Torcedor do Bayern de Munique sofreu parada cardíaca na Allianz Arena, em MuniqueTobias Schwarz / AFP

Publicado 07/11/2024 09:45

Rio - O Bayern de Munique voltou a vencer e se recuperou na Liga dos Campeões, mas a vitória foi ofuscada por uma tragédia. Um torcedor alemão sofreu uma parada cardíaca nas arquibancadas da Allianz Arena, em Munique, antes da vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta quarta-feira (6), e morreu a caminho do hospital.

O torcedor, que não teve a identidade revelada, passou mal nas arquibancadas antes do início da partida. Ele recebeu um atendimento de emergência no estádio e foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu no caminho. Segundo a imprensa alemã, houve uma tentativa de reanimá-lo ainda no estádio.

Por respeito ao torcedor, a torcida Südkurve, localizada no setor onde ele passou mal, não cantou durante o jogo, enquanto o Bayern de Munique reduziu a cobertura nas redes sociais. Em nota oficial, o clube alemão prestou solidariedade aos familiares e declarou luto.

Com a vitória sobre o Benfica, o Bayern de Munique se recuperou na Liga dos Campeões e subiu para a 17ª colocação, com seis pontos. O clube alemão volta a campo no sábado (9), às 11h30 (de Brasília), contra o St. Pauli, fora de casa. Já pela competição continental enfrenta o PSG, dia 26, às 17h, em casa.