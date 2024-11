Nunes celebrando gol que deu ao Flamengo seu primeiro título brasileiro - Reprodução

Publicado 07/11/2024 08:00 | Atualizado 07/11/2024 08:01

Rio - O Flamengo saiu na frente na final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG pelo jogo de ida, no Maracanã , e deu um passo importante para conquistar o penta. Adversários históricos no futebol brasileiro, os dois clubes se cruzam novamente para uma decisão nacional. O lado Rubro-Negro espera repetir o desfecho do primeiro encontro na luta por troféu, que aconteceu em 1980, com o primeiro título de Campeonato Brasileiro. A vitória por 3 a 1 no último domingo (3) deixou o time comandado por Filipe Luís em um cenário muito positivo.

Principal nome da conquista no século passado, com dois gols no jogo de volta, vencido por 3 a 2, no Maracanã, o atacante Nunes lembra de cada detalhe do jogo que acendeu a fogueira entre os dois clubes. Em entrevista ao O DIA, o "artilheiro das grandes decisões" vê que, assim como em 1980, 2024 separou um embate entre grandes elencos.

"Em 1980 foi muito complicado porque perdemos por 1 a 0 em Belo Horizonte, mas conseguimos reverter em casa. Tantas lembranças desse jogo... Marquei duas vezes e conseguimos o primeiro título. Hoje, o Flamengo vê algo muito melhor que é partir para Minas Gerais tendo um 3 a 1. Na época, foi muito grande aquele jogo no Brasileiro porque eram os melhores times. Agora também são dois elencos muito qualificados. Vai ser jogão", disse.

Na partida de ida, Gabigol brilhou também com dois tentos anotados, mas o Flamengo se destacou pela grande atuação coletiva, uma das melhores da temporada. Para o ídolo do clube da Gávea, essa é a receita para o sucesso no próximo domingo (10), na Arena MRV.

Gabigol celebra o gol marcado no primeiro tempo de Flamengo x Atlético-MG Armando Paiva

"O Flamengo fez aquilo que o torcedor quer, que é bola para dentro. Os dois times se respeitaram muito, a camisa de um, camisa do outro. O Flamengo conseguiu um grande resultado, é uma diferença muito grande. Vai ser um muito difícil, mas espero que faça o mesmo, com disciplina tática, coração na ponta da chuteira, procurando respeitar para ser respeitado. Isso faz a diferença", afirmou.

Ao citar o grande time da década de 1980, Nunes entende que é difícil comparar com o cenário atual do Rubro-Negro. No entanto, seguir alguns passos dos grandes ídolos daquela geração pode ser importante para confirmar o pentacampeonato da Copa do Brasil.

"O que a gente tinha na época era, em primeiro lugar, jogar bola. Precisa ser objetivo e respeitar para ser respeitado. Eu sei que o Flamengo vai estar preparado e, assim como para a gente, vai ser muito difícil para eles também. Em 80, a gente chegava e aproveitava. Lá, vai precisar ser assim. Chegou, agride bem o Atlético e faz para matar."

Com a vantagem construída no Maracanã, com gols de Arrascaeta e Gabigol (duas vezes), o Flamengo pode perder por um gol de diferença que confirmará o quinto título de Copa do Brasil em sua história. Caso o Galo vença por dois gols, a taça será decidida nos pênaltis.