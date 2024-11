David Luiz marcou o gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão - Divulgação/Flamengo

Publicado 07/11/2024 00:09

Com muita superioridade, o Flamengo venceu o Cruzeiro no Independência, em Belo Horizonte , e confirmou a quarta colocação ao fim da 32ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (6), o Rubro-Negro contou com gol de falta do zagueiro David Luiz, já na segunda etapa. Veja abaixo os melhores momentos do duelo.