Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís em ação durante treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 06/11/2024 14:44 | Atualizado 06/11/2024 14:46

Rio - Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone mandou um recado para Filipe Luís, comandante do Flamengo , dias antes do jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. O argentino valorizou o trabalho do ex-jogador e desejou sorte ao Rubro-Negro na final.