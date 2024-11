Nova camisa do Flamengo em campanha antirracista - Divulgação/Flamengo

Publicado 06/11/2024 17:12

Rio - O Flamengo lançará na noite desta quinta-feira (7), em evento na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio, a camisa da campanha antirracista "Mais que cultura, identidade!", em referência ao Novembro Negro. A nova peça foi feita em parceria com o cantor Jorge Aragão e inspirada na música "Identidade", do sambista rubro-negro.

A camisa terá emblema e detalhes em tom de dourado, com listras horizontais formadas pela letra da canção, que é considerada um cântico marcante na luta contra o racismo. Jorge Aragão marcará presença no evento.

Além do novo "manto", o Flamengo também desenvolveu linha com camisetas, sandálias, bonés e bolsas. As vendas terão início na sexta-feira (8).