David Luiz comemorando com Bruno Henrique seu gol na vitória do Flamengo sobre o CruzeiroFernando Moreno/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 06/11/2024 23:29

Bruno Henrique criou a principal chance do Rubro-Negro na primeira etapa, acertando a trave de Cássio, e sofreu a falta na entrada da área, já no segundo tempo, cobrada e convertida pelo zagueiro. David elogiou a postura do atacante.

"O Bruno tem a qualidade, a gente não tem que colocar em causa em nenhum momento a qualidade que ele tem. E ele soube gerir da melhor maneira possível, com experiência, e nos ajudou bastante", disse, em entrevista ao "SporTV".

O gol marcado por David Luiz escancarou experiência do defensor. Ele cobrou a falta pegando a barreira da equipe mineira desprevenida e acertou o canto esquerdo de Cássio. O jogador explicou o lance.

"Eu estava brincando até com o Marlon (lateral-esquerdo do Cruzeiro) ali, que a bola ia passar por fora. A barreira andou quando eu fui reclamar para o juiz e falei, 'vai passar por fora'. Ele andou, aí eu vi o espaço e eu bati."

Com o resultado, a equipe fecha a rodada na 4ª colocação, com 58 pontos somados. O próximo compromisso será no domingo (10), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, também em Belo Horizonte, pela volta da grande final da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória dos comandados de Filipe Luís pelo placar de 3 a 1.