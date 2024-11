Bruno Henrique foi titular do Flamengo na vitória sobre o Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 06/11/2024 23:56

"Falei com Bruno quando acordei, ele estava muito tranquilo, sereno, porque ele sabe que é inocente. Temos de respeitar a presunção da inocência. Dano muito grande para a imagem. Depois pode ser que se arquive esse caso como já se arquivou outra vez e vai ser um dano irreparável. Vamos esperar resolver tudo, o Flamengo tem o interesse de resolver antes de ninguém. Temos confiança no Bruno, é um cara íntegro", disse, em entrevista coletiva.

Filipe Luís voltará à capital de Minas Gerais no próximo domingo (10) para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, tendo vantagem após o 3 a 1 aplicado no Maracanã. Sobre a importância do jogo para a temporada, o técnico exaltou Tite na campanha que pode lhe dar o primeiro troféu como treinador no time principal.

"Título foi porque Tite me deixou com essa herança. Simples assim. Fissurado em ganhar medalhas, títulos, fazer história. Privilégio disputar essa final. Vitória sempre importante, tem sempre responsabilidade grande com a camisa do Flamengo", afirmou.

Para a partida contra o Cruzeiro, cinco titulares ficaram no Rio de Janeiro e foram poupados: Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Filipe Luís destacou que gostaria de contar com todos, mas os citados não estavam em condições de jogo.

"Eu sou do pensamento que quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. Não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram é porque não estavam nas melhores condições de viajar. Os que jogaram somaram minutos, os que entraram também. O corpo humano é uma máquina de adaptação. Então, se o jogador joga, joga, joga, melhor ele fica e mais ele está acostumado. O Erick teve os minutos, o Evertton, o Allan voltou a ter também. É importante para continuarem evoluindo."

Confira outras respostas de Filipe Luís:

David Luiz como referência

"David é o tipo de jogador que faz o treinador ser melhor. O gol de falta que ele fez hoje, o que eu tenho a ver com isso? Não treinamos, é uma genialidade dele. É uma sacada dele e isso demonstra o jogador que ele é. Mas, mais do que isso, a liderança positiva que ele tem perante o grupo. O líder não se faz pela faixa de capitão, pelo discurso. Se faz pelas atitudes, no dia a dia."

Dá para buscar o título do Brasileirão?

"Dá para dormir hoje à noite e preparar para a final. Para você ter noção, não sei contra quem é o próximo jogo (do Brasileiro). Só para vocês verem, que estou meio cego. Na minha visão, eu vou no jogo a jogo. Essa camisa pede 'ganhar, ganhar e ganhar'. É acostumar a ganhar. É isso que eu quero. São jogadores grandes que buscam isso, se incomodam quando não ganham. É um grupo que fica machucado se sofremos um empate no fim do jogo. Isso prova a grandeza que é o Flamengo."