Gabigol voltou a brilhar pelo FlamengoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 07/11/2024 07:00

Dois dos maiores nomes da história do Rubro-Negro, os craques da década de 80 conquistaram 13 títulos cada um. Já Gabigol chegou a 12 neste ano, com o Campeonato Carioca, assim como Bruno Henrique e Arrascaeta, outros dois que poderão alcançar a marca histórica.



Mas para o camisa 99 essa conquista da Copa do Brasil pode se tornar ainda mais especial. Afinal, pode ser uma despedida em grande estilo, depois de uma temporada conturbada. Ao longo dos meses, viu o status de ídolo ficar sob risco diante do desempenho ruim e das polêmicas diante da renovação de contrato, como quando foi flagrado com camisa do Corinthians.



E ele sabe disso. Tanto que, antes do jogo de domingo passado, fez uma referência à possível despedida. Ele postou no Instagram sobre o documentário 'The Last Dance' (última dança, em tradução para o português), que trata da última temporada do histórico time do Chicago Bulls, comandado por Michael Jordan, em 1997/98.



Entretanto, ao retomar o status de Artilheiro das Decisões, chegando a 16 gols em finais pelo Flamengo (tem um outro pelo Santos), Gabigol também ganha força para permanecer. Ao ressurgir como peça importante, ele pode conquistar a Copa do Brasil, se firmar como um dos mais vencedores do clube e, de quebra, garantir uma renovação, que até então parecia improvável.



Mas aí é outra história até o fim do ano...

Os 12 títulos de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta



- 2 Campeonatos Brasileiros: 2019, 2020;

- 1 Copa do Brasil: 2022;

- 2 Supercopas do Brasil: 2020, 2021;

- 4 Campeonatos Cariocas: 2019, 2020, 2021, 2024;

- 2 Libertadores da América: 2019, 2022;

- 1 Recopa Sul-Americana: 2020.





As 13 conquistas de Zico



- 7 Campeonatos Cariocas: 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986;

- 4 Campeonatos Brasileiros: 1980, 1982, 1983 e 1987;

- 1 Libertadores: 1981;

- 1 Mundial de Clubes: 1981.





Júnior campeão pelo Flamengo



- 6 Campeonatos Cariocas: 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1991;

- 4 Campeonatos Brasileiros: 1980, 1982, 1983 e 1992;

- 1 Copa do Brasil: 1990;

- 1 Libertadores: 1981;

- 1 Mundial de Clubes: 1981.