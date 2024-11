Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 - Divulgação/Flamengo

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024Divulgação/Flamengo

Publicado 05/11/2024 09:00

Rio - Decisivo mais uma vez, Gabigol marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, e a exibição no Maracanã esquentou novamente o debate sobre sua renovação de contrato. O camisa 99 tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim da temporada e seu futuro na Gávea é incerto.

Identificação não falta, mas fica a dúvida se a crescente na reta final de 2024 justifica uma nova assinatura. A reportagem do O DIA conversou com ex-atacantes também identificados com o Flamengo, que opinaram sobre a possível extensão.



Ídolo da geração da década de 1980, com gols de títulos do Campeonato Brasileiro sobre Atlético-MG e Grêmio, em 1980 e 1982, e do Mundial em 1981, Nunes apontou que a vontade do jogador deve prevalecer.

"Ele cresceu no momento certo, em uma decisão. Espero que ele ainda seja muito feliz. A renovação depende dele, chegar e falar: 'Eu quero ficar'. Precisa passar isso para a torcida, para a diretoria, que quer ficar e se acertar com o Flamengo. Ele é ídolo, a gente precisa lembrar isso sempre. Merecimento, pela história que tem, existe. Mas aí precisamos ver esse combo de Gabigol e Flamengo", disse.

Se Nunes foi cauteloso na fala sobre o camisa 99, Reinaldo, ex-atacante revelado pelo Rubro-Negro e que atualmente comanda o Maricá, optou por exaltar a figura. Para o ex-jogador, Gabigol precisa assinar a renovação por conta de sua história e, quem sabe, seguir no clube da Gávea até o fim da carreira.



"Ele merece um novo contrato. Eu vou muito mais, na verdade. Acho que ele tem que encerrar a carreira no Flamengo, por tudo que já construiu, toda a sua história desde 2019 e até hoje. É um cara que você vê que é muito resiliente, decisivo, então tem identificação com o torcedor. É, sem dúvida nenhuma, é um cara que merece não somente por esse último jogo, mas por tudo que ele já vem fazendo com a camisa do Flamengo. É um dos melhores atacantes do Brasil dos últimos anos", destacou Reinaldo.



Com os dois gols contra o Atlético-MG, Gabigol chegou ao 17º em finais disputadas, sendo 16 pelo Flamengo e um pelo Santos. Em ranking mundial de artilheiros em decisões, o atacante deixou para trás Ronaldo Fenômeno e encostou em nomes como Lewandowski e Romário, ambos com 18.



"Na reta final ele sempre cresce, sempre aparece. Se faz presente em todos os jogos. Todo clube, todo treinador gostaria de ter um jogador desse gabarito, desse nível, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, hoje como treinador, gosto muito do Gabigol, do atleta, dos movimentos que ele faz, como ele é decisivo, de como ele ataca os espaços. É muito acima da média e por isso tem conquistado grandes coisas com a camisa do Flamengo", finalizou Reinaldo.