Léo Ortiz é titular absoluto do Flamengo desde que Filipe Luís assumiu o timeGilvan de Souza / Flamengo

Rio - O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados para a seleção brasileira na tarde deste sábado (9). Os dois foram escolhidos por Dorival Júnior, respectivamente, para os lugares de Éder Militão e Rodrygo, que se lesionaram em jogo do Real Madrid.

Segundo o Real Madrid, Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e será submetido à cirurgia, perdendo o restante da temporada. O clube espanhol não deu detalhes sobre o problema de Rodrygo, mas o brasileiro aparentou sentir um incômodo muscular na coxa direita.

Os jogadores se apresentarão na próxima segunda-feira (11), em Belém, onde treinarão por três dias antes de seguir para Maturin, local do jogo contra a Venezuela, no dia 14, às 18h (de Brasília). A capital paraense foi escolhida como base dos treinos para facilitar a logística, já que fica a horas e 45 minutos de viagem do país.



Após enfrentar a Venezuela, o Brasil seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.



Com os resultados da última Data Fifa, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias da América do Sul, com 16 pontos, empatado em número de pontos com o Uruguai. A Argentina lidera com 22 pontos, três a mais do que a vice-líder Colômbia.