Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/11/2024 14:28 | Atualizado 08/11/2024 14:32

Rio - Com o futuro incerto no Manchester City, da Inglaterra, o técnico Pep Guardiola avalia outras opções para a sua carreira e não descarta trabalhar pela primeira vez com seleções. Após o site britânico "The Athletic" publicar nesta sexta-feira (8) um possível interesse da CBF no treinador espanhol , o presidente Ednaldo Rodrigues desmentiu o boato.

"Eu entendo que o Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo. Mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da Seleção é o Dorival Júnior", disse o presidente da CBF, durante a Assembleia Geral Extraordinária, na sede da entidade.

Segundo a publicação do jornal britânico, a CBF observa a situação de Guardiola no Manchester City e trabalha para contratá-lo em 2025. O clube inglês enfrenta acusações de infrações do fair play financeiro e pode sofrer diversas punições para as próximas temporadas. Com isso, o futuro de Guardiola e de outras estrelas do elenco é incerto.

O clube inglês, inclusive, trabalha com a possibilidade de saída do treinador espanhol. Guardiola nunca escondeu o desejo de trabalhar com seleções e teria o interesse em assumir o Brasil. Em 2012, ficou perto, mas a CBF se distanciou de contratá-lo após a saída do Barcelona. Recentemente, ele brincou sobre não ser mais um candidato após a goleada sofrida para o Sporting, de Portugal, na Liga dos Campeões.

Guardiola só trabalhou com clubes e teve passagens por Barcelona, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. Ele chegou ao Manchester City em 2016 e faz atualmente o seu trabalho mais longevo. Entre os inúmeros títulos conquistados pelo clube inglês, soma seis títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.