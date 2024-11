Pepê interrompeu um ataque promissor e protagonizou lance de fair play com adversário em Portugal - Divulgação / Porto

Pepê interrompeu um ataque promissor e protagonizou lance de fair play com adversário em PortugalDivulgação / Porto

Publicado 08/11/2024 19:55 | Atualizado 08/11/2024 19:56

Portugal - O atacante Pepê, do Porto, foi premiado pelo gesto de fair play protagonizado em partida, no último domingo (3), contra o Estoril, pelo Campeonato Português . O jogador brasileiro interrompeu um ataque promissor após o zagueiro adversário sentir uma lesão e cair no gramado.

O gesto de Fair-Play de Pepê no jogo frente ao Estoril-Praia foi distinguido pela @ligaportugal #InvictosDeCoração pic.twitter.com/78bKB6GTfk — FC Porto (@FCPorto) November 8, 2024

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Pepê recebeu um passe longo de Diogo Costa, goleiro do Porto, e arrancou em velocidade. Quando estava prestes a ficar cara a cara com o arqueiro adversário, o atleta percebeu que Pedro Amaral, do Estoril, se machucou no decorrer do lance e colocou a bola para fora do campo, a fim de que o defensor recebesse atendimento médico.

Apesar de desistir de uma chance clara, o ex-Seleção não passou em branco e foi premiado marcando um gol aos 28 minutos, cinco após o lance de fair play. O brasileiro Galeno marcou duas vezes, enquanto o inglês Danny Namaso completou o placar da goleada portista por 4 a 0 sobre o Estoril.