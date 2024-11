Alex Michelsen perdeu na semifinal e foi eliminado do torneio - Reprodução / Tennis TV

Publicado 08/11/2024 18:56 | Atualizado 08/11/2024 19:03

O tenista norte-americano Alex Michelsen tentou surpreender o francês Benjamin Bonzi com um novo estilo de saque no terceiro set da semifinal do ATP de Metz, nesta sexta-feira (8). Porém, a tática não deu certo, já que perdeu o ponto e a partida por 2 a 1 (parciais de 4/6, 6/0 e 7/5).

A jogada do garoto de 20 anos viralizou nas redes sociais. Muitas publicações destacaram o possível ineditismo do lance.

Agora eliminado, Alex Michelsen assistirá o embate entre Benjamin Bonzi e Cameron Norrie. A decisão será neste sábado (9), às 12h30 (de Brasília).