Gabigol estufou as redes do Maracanã duas vezes na vitória sobre o Atlético-MGArmando Paiva / O Dia

Publicado 08/11/2024 16:43

Rio - Com o futuro incerto no Flamengo, Gabigol ainda não definiu o seu próximo destino. O comentarista e ex-jogador Neto afirmou nesta sexta-feira (8) que o atacante desistiu de negociar com o Corinthians e deve jogar pelo Cruzeiro a partir da próxima temporada.

"Sei não, hein? Todo mundo acha que o Gabigol vai para o Corinthians, mas fiquei sabendo que o caminho dele é o Cruzeiro de BH", disse Neto.

Recentemente, o apresentador do "Donos da Bola", da Band, também disse que Jhon Arias, atacante do Fluminense, vai para o clube mineiro no ano que vem. O colombiano tem contrato com o Tricolor até o meio do ano de 2026.

Gabigol repostou um vídeo de Michael Jordan, lenda do basquete dos Estados Unidos, e escreveu "The Last Dance" ("A Última Dança", na tradução para o português), dando indícios que o tempo dele com a camisa do Flamengo pode estar chegando ao fim. No seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (7),("A Última Dança", na tradução para o português), dando indícios que o tempo dele com a camisa do Flamengo pode estar chegando ao fim.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, mantém a proposta de renovação por um ano, feita ainda em 2022, mas segundo o presidente, os termos poderiam mudar de acordo com o desempenho do atacante.

O Flamengo volta a campo neste domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Rubro-Negro venceu o Galo por 3 a 1, no Maracanã, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta.