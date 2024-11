Momento em que João Victor comete falta em Igor Jesus, atacante do Botafogo - Reprodução / CBF

Publicado 08/11/2024 16:19

Rio - A CBF divulgou o áudio do VAR no lance que ocasionou a expulsão do zagueiro João Victor, do Vasco , na derrota por 3 a 0 para o Botafogo , no Nilton Santos, na última terça-feira (5). O árbitro da partida era Bruno Arleu de Araújo, que contava com o auxílio de Rodolpho Toski Marques na cabine de vídeo.

Na reta final do primeiro tempo, o defensor foi driblado por Igor Jesus, centroavante alvinegro, e cometeu a falta. Em um primeiro momento, o juiz apitou penalidade máxima para os donos da casa e não puniu o camisa 38.

No entanto, com o auxílio do assistente, voltou atrás, marcou falta fora da área e deu cartão vermelho para João Victor, que já tinha levado o amarelo pouco antes. Naquela altura da partida, o Glorioso vencia por 2 a 0.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 67 pontos e abriu seis de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco se manteve na 9ª posição, com 43.

Leia o diálogo completo:

. Bruno Arleu de Araújo (Árbitro): "Para mim, contempla uma disputa embaixo, Toski. Segura, mas está disputando embaixo. Ataque promissor com disputa, sem cartão. Já avisei que, igual expliquei lá, dentro da área, quando contempla disputa em cima e embaixo, o que é ataque promissor fica sem cartão"

. Rodolpho Toski Marques (VAR): "Só estou analisando dentro ou fora, tá?"

. Bruno Arleu de Araújo (Árbitro): "Aqui sem dúvida que foi dentro"



. Rodolpho Toski Marques (VAR): "Totalmente fora da área, porque o peito está fora, só o pé que está dentro"



. Bruno Arleu de Araújo (Árbitro): "Alguma coisa ainda, Rodolpho?"



. Rodolpho Toski Marques (VAR): "Só vou analisar tática, porque é situação factual, contato fora da área"



. Bruno Arleu de Araújo (Árbitro): "Fora? Não tem contato dentro?"



. Rodolpho Toski Marques (VAR): "Não tem. Vou mostrar no telão o contato fora da área. No final do movimento, quem propõe é o atacante. Tem um contato no final proposto pelo atacante. Você deu por baixo ou por cima? Presta atenção que a mão está fora. É factual, o braço está fora. O contato embaixo é proposto pelo atacante. Se você marcou por baixo, recomendo…"



. Bruno Arleu de Araújo (Árbitro): "Não, é em cima!"



. Rodolpho Toski Marques (VAR): "Em cima é fora da área. Factual. O pé está em cima da linha, o corpo está fora da área. Falta fora da área".