Publicado 08/11/2024 14:04 | Atualizado 08/11/2024 14:07

Rio - A torcida do Botafogo se prepara para uma verdadeira invasão a Buenos Aires. Nesta sexta-feira (8), o clube anunciou que foram vendidos todos os ingressos do setor exclusivo dos botafoguenses na final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de novembro, contra o Atlético-MG, no Monumental de Nuñez.

Segundo a Conmebol, a carga destinada aos alvinegros foi de 22 mil ingressos. Os botafoguenses, que ficarão localizados atrás de um dos gols do Monumental, no setor Centenário, compraram todas as entradas em apenas dois dias.

Como o Glorioso deu preferência aos sócios-torcedores, a venda nem chegou a abrir para o público geral. Agora, o torcedor do Botafogo que ficou sem ingresso e ainda desejar assistir à final terá que optar pelo setor misto, que também terá torcedores do Atlético-MG.