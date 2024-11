Tiquinho Soares em ação na partida entre Botafogo e Cuiabá, no Nilton Santos, em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2024 16:49

Rio - Adversário do Botafogo neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá tem sido um visitante indigesto quando pisa no Estádio Nilton Santos. O Dourado, que ainda não venceu longe de seus domínios no segundo turno, busca manter esse tabu contra os cariocas e atrapalhar o líder na luta pelo título.

A última derrota do Cuiabá no Nilton Santos foi em 2019, pela Copa do Brasil, por 3 a 0. Erik (duas vezes) e Rodrigo Pimpão marcaram para o Alvinegro no único tropeço da equipe do Centro-Oeste como visitante no histórico do confronto.

Desde então, o Dourado visitou o Botafogo em outras três oportunidades: uma pela Copa do Brasil de 2020 e nas edições de 2022 e 2023 do Brasileirão. O aproveitamento foi de 100%.

No torneio mata-mata, vitória por 1 a 0 e classificação confirmada no jogo de volta, na Arena Pantanal. Já nos pontos corridos, em 2022, 2 a 0 com gols de André Luis e Deyverson, e 1 a 0 em 2023 com gol de Isidro Pitta.

O Botafogo tem 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão e lidera com 67 pontos, seis a mais em relação ao vice-líder Palmeiras.