Bastos é o grande nome do sistema defensivo do Botafogo em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2024 20:21

Rio - O Botafogo volta a campo neste sábado (9) pela Brasileirão, contra o Cuiabá, no Nilton Santos, e terá um retorno importante no time titular. Desfalque na vitória sobre o Vasco por terceiro amarelo, o zagueiro Bastos está de volta e fica à disposição de Artur Jorge para formar dupla de zaga com Alexander Barboza.

Em seu lugar, diante do Cruz-Maltino, Adryelson assumiu o posto de titular e acabou saindo na segunda etapa. Lucas Halter, que vinha sendo pouco utilizado, entrou em campo e teve atuação sem erros.

A equipe titular deve ser a base do segundo semestre e que vem empilhando ótimos resultados. Saindo Adryelson e voltando Bastos, e sem suspensos para a rodada, o Botafogo deve ir a campo contra o Cuiabá com: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino.

Esta será a última partida antes da Data Fifa de novembro, em que o Brasil jogará pelas Eliminatórias contra Venezuela, fora de casa, no dia 14 (quinta-feira), e Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador, no dia 19.