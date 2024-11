Junior Santos em treino do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2024 09:44 | Atualizado 08/11/2024 09:51

Rio - Júnior Santos voltou a brilhar pelo Botafogo. Após passar por um longo processo de recuperação de uma grave lesão, o atacante fez um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, e encerrou um jejum de quase cinco meses.

O último gol de Júnior Santos havia sido na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no dia 16 de junho, pela 9ª rodada do Brasileirão. Agora, ele soma 19 na temporada, se aproximando de Vegetti, do Vasco, com 20. Já Pedro, do Flamengo, aparece mais distante, com 30, sendo o artilheiro do futebol brasileiro no ano.

Júnior Santos começou o ano sendo decisivo para o Botafogo chegar à fase de grupos da Libertadores, com nove gols. O jogador sofreu uma fratura na tíbia em julho, passou por cirurgia e só retornou aos gramados no fim de setembro. Entretanto, voltou a sentir desconforto na região e foi poupado de algumas partidas.

Com a vitória sobre o Vasco, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Artilheiros do futebol brasileiro em 2024:

*Somente jogadores da Série A

1º - Pedro (Flamengo): 30 gols

2º - Yuri Alberto (Corinthians): 23 gols

3º - Lucero (Fortaleza): 23 gols

4º - Mastriani (Athletico-PR): 22 gols

5º - Flaco López (Palmeiras): 21 gols

6º - Pitta (Cuiabá): 21 gols

7º - Vegetti (Vasco): 20 gols

8º - Júnior Santos (Botafogo): 19 gols

9º - Hulk (Atlético-MG): 19 gols

10º - Luiz Fernando (Atlético-GO): 19 gols