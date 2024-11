Luiz Henrique brilhou na vitória do Botafogo sobre o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2024 15:17

Rio - O CIES Football Observatory (Observatório do Futebol) realizou nesta quinta-feira (7) um levantamento dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro. O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, liderou a lista e foi considerado o jogador mais valioso, com valor entre R$ 160 milhões e R$ 214 milhões.

Luiz Henrique, de 23 anos, foi contratado por mais de R$ 100 milhões, em fevereiro. Revelado na base do Fluminense, o jogador ainda tem uma passagem pelo Betis, da Espanha, entre 2022 e 2023. No Botafogo, tem 11 gols e cinco assistências em 48 jogos, e foi convocado para a seleção brasileira.

Além do Botafogo, outros dois times do Rio de Janeiro tem representantes na lista dos dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro. Pedro, do Flamengo, aparece em terceiro com valor entre R$ 123 milhões e R$ 172 milhões. Já Jhon Arias, do Fluminense, é o décimo, com valor entre R$ 61 milhões e R$ 80 milhões.

Jogadores mais valiosos do futebol brasileiro:

1º - Luiz Henrique (Botafogo): R$ 160 milhões e R$ 214 milhões

2º - Flaco López (Palmeiras): R$ 135 milhões e R$ 184 milhões

3º - Pedro (Flamengo): R$ 123 milhões e R$ 172 milhões

4º - Paulinho (Atlético-MG): R$ 117 milhões e R$ 154 milhões

5º - Yuri Alberto (Corinthians): R$ 104 milhões e R$ 141 milhões

6º - Luciano Rodríguez (Bahia): R$ 73 milhões e R$ 92 milhões

7º - Rafael Borré (Internacional): R$ 67 milhões e R$ 86 milhões

8º - Damián Bobadilla (São Paulo): R$ 67 milhões e R$ 86 milhões

9º - Thiago Borbas (Bragantino): R$ 67 milhões e R$ 86 milhões

10º - Jhon Arias (Fluminense): R$ 61 milhões e R$ 80 milhões