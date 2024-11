Monumental de Núñez, em Buenos Aires, receberá a final da Libertadores - Divulgação/River Plate

Monumental de Núñez, em Buenos Aires, receberá a final da LibertadoresDivulgação/River Plate

Publicado 07/11/2024 20:33

Promessa de grande público para a final da Libertadores, no dia 30, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, entre Atlético-MG e Botafogo. De acordo com o site argentino "Doble Amarilla", 15 mil ingressos já foram vendidos para os torcedores do Glorioso até esta quinta-feira (7).

Na divisão do estádio feita pela Conmebol, cada setor exclusivo para os torcedores das equipes finalistas tem capacidade de cerca de 22 mil lugares. Do lado do Galo, sete mil bilhetes foram adquiridos.

Até o momento, apenas sócios-torcedores do Botafogo cadastrados nos planos Glorioso, Glorioso OFF-Rio, OFF-Brasil, Alvinegro e Alvinegro OFF-Rio podem comprar para o setor "Centenário".

As entradas dos setores centrais do Monumental também estão à venda, mas estes terão torcedores dos dois clubes. De acordo com o site da Conmebol, uma divisão será feita para separar atleticanos e botafoguenses nas três categorias dos setores San Martín e Belgrano.