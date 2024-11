John Textor aplaude torcedores do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor aplaude torcedores do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2024 11:05

Rio - Acionista do Botafogo, John Textor, parece estar cada dia mais à vontade no clube carioca. Ao abordar sua relação com o Alvinegro, o norte-americano deu uma resposta que vai além das quatro linhas. O empresário acredita que tem uma missão que envolve o Glorioso.

"Até por fora do futebol, eu posso dizer a todos que estamos mostrando algo especial ao mundo. Estamos entregando a promessa. Temos que mostrar ao mundo como somos especiais, como clube e torcida. Eu sinto que fui escolhido para isso, sinto que Deus me colocou neste momento. Estou feliz por ser parte disso", disse em entrevista à "ESPN".

John Textor abordou o processo de escolha do Botafogo e afirmou que avaliou a possiblidade de assumir o controle do futebol de outros clubes, porém, algo pesou em favor do Alvinegro.

"Eu escolhi o Brasil, eu queria estar aqui. Todos vocês conhecem a história. Eu olhei para outros clubes, mas aí vi a história deste clube. E pensei: 'é a chance de trazer esse clube de volta, de tentar devolver pelo menos uma parte da glória que os torcedores costumavam sentir", concluiu.