John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2024 12:48

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu John Textor, dono da SAF do Botafogo, de omissão de provas sobre as acusações de manipulação de resultados. O empresário americano afirmou ter áudios de árbitros brasileiros reclamando de não receber propina em partidas, mas não apresentou provas ao tribunal.

Textor foi julgado no artigo 220-A, que fala sobre deixar de "colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares". O relator Luiz Felipe Bulus optou pela absolvição e foi acompanhado por mais cinco votos. A decisão final foi de 6 a 2 a favor do dono da SAF do Botafogo.

Além disso, o empresário ainda responde por outro processo. John Textor foi enquadrado cinco vezes no artigo 243-F e uma no 221, no início de setembro. O julgamento, no entanto, foi adiado e ainda não tem nova data. O STJD pediu mais prazo para analisar as 35 respostas solicitadas a GoodGame, empresa contratada por Textor para produzir relatórios sobre arbitragem e comportamento de atletas nos jogos.