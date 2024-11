Luiz Henrique foi um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Vasco - Vitor Silva/BFR

Publicado 06/11/2024 18:00

Rio - O Botafogo não deixou a oportunidade passar e tirou onda com o volante Mateus Carvalho, do Vasco, por conta do drible desconcertante que ele levou de Luiz Henrique, na vitória por 3 a 0 do Glorioso, na última terça-feira (5), no Nilton Santos. O Alvinegro publicou um vídeo com edição de imagens do jogador cruz-maltino "deslizando" por vários lugares do mundo.

Já vai? #SangueAlvinegro pic.twitter.com/Z7dde9eY28 — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024 "Já vai?", escreveu o Botafogo em suas redes sociais ao ironizar o lance.

O lance aconteceu aos oito minutos do segundo tempo, com o placar marcando 2 a 0 para o Botafogo. Luiz Henrique recebeu a bola pela ponta direita, driblou Lucas Piton e foi até a linha de fundo. Mateus Carvalho surgiu cheio de gás para bloquear a ação do camisa 7, mas acabou dando o bote errado e saindo com tudo pela linha de fundo.

Com a vitória no clássico, o Botafogo abriu seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O Glorioso volta a campo no sábado (9), às 16h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, no Nilton Santos.