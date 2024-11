Torcida durante festa no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Torcida durante festa no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2024 13:44 | Atualizado 06/11/2024 14:21

Rio - A torcida do Botafogo está enfrentando dificuldades para conseguir comprar ingressos para a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no próximo dia 30, no Monumental de Nuñez. O site da Conmebol apresentou problemas de estabilidade nesta quarta-feira (6), dia em que foi iniciada a venda exclusiva para os alvinegros.

LEIA MAIS: Botafogo atinge sua maior pontuação na história do Brasileirão por pontos corridos

Em nota, o Botafogo confirmou o problema na plataforma. O clube disse que entrou em contato com a Conmebol para pedir que a entidade resolva o problema.

Comunicado: Ingressos - Final Conmebol Libertadores



O Botafogo está em contato com a CONMEBOL para resolver um problema de instabilidade na plataforma e iniciar a comercialização dos ingressos para a final da Libertadores. Assim que o sistema estiver normalizado, o Botafogo… — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024 "O Botafogo está em contato com a CONMEBOL para resolver um problema de instabilidade na plataforma e iniciar a comercialização dos ingressos para a final da Libertadores. Assim que o sistema estiver normalizado, o Botafogo publicará um informe em suas redes socais", escreveu o Glorioso em seu perfil.

A Conmebol também se manifestou e afirmou que está trabalhando para solucionar a questão em breve.

A CONMEBOL comunica que está trabalhando em conjunto com o clube @Botafogo para solucionar uma instabilidade na plataforma de venda de ingressos para a final da CONMEBOL Libertadores 2024. Informaremos assim que o sistema voltar à normalidade para que os torcedores do clube… — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 6, 2024 "A CONMEBOL comunica que está trabalhando em conjunto com o clube Botafogo para solucionar uma instabilidade na plataforma de venda de ingressos para a final da CONMEBOL Libertadores 2024. Informaremos assim que o sistema voltar à normalidade para que os torcedores do clube possam adquirir seus ingressos", disse a entidade.

Os botafoguenses terão direito a 22 mil ingressos exclusivos. Eles ficarão localizados no setor Centenário do Monumental, que fica atrás de um dos gols. O clube carioca dará prioridade na compra aos sócios-torcedores, de acordo com o nível do plano.



Confira as datas de abertura de venda para cada plano

DIA 6/11: Planos Glorioso, Glorioso Off-Rio e Plano Off-Brasil

DIA 7/11: Planos Alvinegro e Alvinegro Off-Rio

DIA 8/11: Planos Preto, Preto Off-Rio e Cria+

DIA 9/11: Planos Branco, Branco Off-Rio e Cria

DIA 10/11: Público Geral