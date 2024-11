Júnior Santos voltou a marcar pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Júnior Santos voltou a marcar pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/11/2024 20:00

Rio - Júnior Santos voltou a marcar pelo Botafogo após retornar de lesão na vitória por 3 a 0 em cima do Vasco, pelo Brasileirão, na última terça (5) . O atacante, no entanto, decidiu atacar de dirigente e convidou Anderson Talisca, do Al-Nassr, e Richarlison, do Tottenham, para jogarem no Glorioso.

A brincadeira aconteceu através de um post do camisa 11 em suas redes sociais. Ele, que celebrava o tento no clássico carioca, recebeu diversos comentários de felicitações, incluindo da dupla, e respondeu fazendo a convocação aos atletas.

Companheiro de Cristiano Ronaldo, Talisca utilizou uma expressão local - ambos nasceram na Bahia - para brincar com o jogador do clube alvinegro: "Ele é barril". Em seguida, o convite veio: "Vem ser feliz no Fogão. Mais um baiano vai ser barril, hein".

Depois foi a vez de Richarlison. O ex-Seleção - não é convocado desde março deste ano - afirmou que "o raio voltou" e recebeu a resposta: "Vem ser feliz, irmão".

O último gol de Júnior Santos havia sido na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no dia 16 de junho, pela 9ª rodada do Brasileirão. O atacante sofreu uma fratura na tíbia esquerda em julho, passou por cirurgia e só retornou aos gramados no fim de setembro. Entretanto, voltou a sentir desconforto na região e foi poupado de algumas partidas.