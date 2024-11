Recepção da torcida do Botafogo, no clássico com o Vasco desta terça-feira (5) - Vitor Silva / Botafogo

Recepção da torcida do Botafogo, no clássico com o Vasco desta terça-feira (5)Vitor Silva / Botafogo

06/11/2024

Rio – O Botafogo deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro após vencer o Vasco por 3 a 0 nesta terça-feira (5), no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada. O Alvinegro se distanciou ainda mais do vice-líder Palmeiras. Eles estão separados por seis pontos, restando apenas seis jogos para o fim da competição. Nas redes sociais, o clima é de euforia pelo grande resultado, apesar dos pedidos por foco nas partidas restantes.

Torcedores demonstraram felicidade pelo desempenho da equipe, que mesmo com o placar elástico, perdeu algumas chances. "Poderíamos ter feito mais, mas o objetivo foi concluído, vencemos e fizemos saldo! Faltam seis finais para o título brasileiro", comentou um botafoguense. "Partida excelente do Botafogo. Foi soberano o jogo todo!", escreveu um alvinegro.

"Jogo equilibrado, uma hora o Botafogo batia e na outra, o Vasco apanhava", ironizou uma internauta. "Que alegria ver o Fogão jogar! 3, hoje, foi pouco!", publicou um botafoguense.

Em votação realizada na página do Botafogo no X, Savarino foi eleito o melhor jogador da partida. O venezuelano de 27 anos marcou um gol e deu uma assistência, além de passes importantes no decorrer dos 90 minutos. "Pelo preço que foi comprado, o Savarino é a maior contratação do Botafogo na era SAF", argumentou um torcedor. Muitos o chamaram de "craque" nos comentários.

Com a vitória, a equipe assegurou a vaga para a Libertadores 2025 de forma antecipada. Os internautas demonstraram a felicidade com a nova fase do Botafogo. "Sensacional o que esse clube está fazendo. Organização, planejamento, ação e execução", exaltou um torcedor. "Nós, torcedores, merecemos esse momento histórico", disse um usuário das redes. "Tão bom curtir esse momento depois de anos sofrendo!", confessou um aliviado alvinegro.

O americano John Textor, dono da SAF do clube, também foi elogiado nas mídias, em vídeo que aparece fingindo engraxar a chuteira de Júnior Santos, um gesto tradicional realizado para enaltecer craques. O jogador respondeu à atitude do mandatário nas redes. "Isso pra mim foi uma honra que vou levar pra vida. Conhecemos a grandeza de um homem não pelas conquistas, mas pela sua humildade", disse.

"É o americano mais botafoguense que existe!", digitou um torcedor. "Quem não ama esse gringo? Tá morto por dentro! Esse cara mudou a nossa vida", brincou uma internauta.

O Botafogo volta a campo neste sábado (9) para enfrentar o Cuiabá no estádio Nilton Santos, às 16h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.