Savarino brilhou em mais uma vitória do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2024 09:53

Savarino foi o grande destaque a vitória do Botafogo no clássico com o Vasco. Autor de um gol e uma assistência nos 3 a 0 no Nilton Santos , o atacante venezuelano vive sua melhor temporada no futebol brasileiro e ampliou seus bons números pelo Glorioso, sempre buscando o equilíbrio."Gosto de fazer os dois. Sempre tento ajudar meu time com gol ou assistência. Isso vem dando resultado, temos que continuar desse jeito", disse Savarino à Botafogo TV.