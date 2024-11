Festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/11/2024 22:10

Rio - Problema resolvido e o Botafogo não precisará sair do Nilton Santos para mandar um jogo na reta final do Brasileirão. Após divulgação do calendário da CBF e negociações, a banda "Forfun" adiou o show marcado para o dia 23/11, no Nilton Santos, e o Alvinegro poderá mandar a partida contra o Vitória em seu estádio pela 35ª rodada da competição.

O Forfun, que estará em turnê, divulgou em suas redes sociais que a apresentação foi adiada para o dia 7/12, e com a Apoteose como novo palco. A diretoria do Botafogo vinha mantendo contato com a produção do show e conseguiu um acordo.

Um das preocupações era, novamente, tirar da reta final decisiva pelo título do Brasileirão um jogo no Nilton Santos. Pela 30ª rodada, o Glorioso precisou receber o Criciúma no Maracanã e ficou no empate em 1 a 1 diante de mais de 60 mil torcedores.