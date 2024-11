Alex Telles participou de um gol pela primeira vez no Botafogo contra o Vasco - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles participou de um gol pela primeira vez no Botafogo contra o VascoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2024 09:00

O camisa 13, na última terça-feira (5), foi o responsável por dar assistência para Savarino marcar contra o Vasco no Nilton Santos: cruzou nos pés do atacante, que se posicionou atrás da zaga adversária e pegou de primeira para estufar a rede. O gol que abriu o placar logo no início da primeira etapa deu tranquilidade ao Alvinegro no clássico, que terminou 3 a 0.

Alex Telles teve rápida adaptação ao elenco comandado pelo técnico Artur Jorge e coroou o grande momento com o passe de almanaque para o venezuelano.

Até aqui, o defensor entrou em campo dez vezes, sendo sete como titular, e foi importante em momentos decisivos da temporada. Na última semana, por exemplo, teve destaque no embate com o Peñarol, no Uruguai. Ao todo, somou 13 ações defensivas e 11 cortes no confronto, segundo dados do 'Sofascore'.

Antes, já tinha sido titular no Morumbi, quando o Botafogo enfrentou o São Paulo em busca de uma vaga na semifinal do torneio continental. Naquela ocasião, teve bom desempenho e foi importante nos duelos tanto por baixo (4/7) quanto por cima (2/2).

Chance na Seleção

Alex Telles foi contratado sem custos, em uma oportunidade de mercado após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Aos 31 anos, voltou ao futebol brasileiro com o desejo de retornar à Seleção, o que aconteceu pouco depois de sua chegada.

"Eu vim com o intuito de cada vez mais buscar meu alto nível, que sei que posso chegar. Sempre que estiver em grandes clubes, disputando grandes campeonatos, sei que vai ser uma consequência (a convocação). Então, eu respeito muito os processos", declarou em entrevista ao podcast da Botafogo TV na última semana.

Porém, apesar de ser convocado na data Fifa de setembro, ele não foi acionado pelo técnico Dorival Júnior. Agora, ficou de fora da lista para enfrentar Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 deste mês, respectivamente.

Minutagem

Desde que chegou, Alex Telles tomou conta da lateral-esquerda, superando Marçal e Cuiabano, que estava com lesão muscular na posterior da coxa direita na época. No total, ele foi titular em sete partidas e atuou por 90 minutos em duas (Athletico-PR, pelo Brasileirão, e Peñarol, pela Libertadores).

De resto, saiu do banco de reservas (três vezes) ou foi substituído (cinco vezes).

Sonhando com as taças

Agora, junto ao restante do elenco, o camisa 13 está focado na reta final de temporada. No Campeonato Brasileiro, com a vitória sobre o Vasco, o Botafogo conseguiu abrir seis pontos de frente para o Palmeiras, segundo colocado.

Restam seis rodadas para o fim da competição, incluindo um confronto direto entre as equipes, no Allianz Parque, no fim do mês.

Já na Libertadores, o Glorioso enfrentará o Atlético-MG na decisão, dia 30, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.