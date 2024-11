Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2024 16:04

Rio - O Botafogo informou, nesta quinta-feira (7), que firmou parceria com três agências de viagem para atender torcedores de todo o Brasil visando a grande final da Libertadores, em Buenos Aires, no dia 30, contra o Atlético-MG. Os pacotes incluem voos, hospedagem, ingresso e transporte para o Monumental de Núñez.

Os pacotes variam de R$ 10.800,00 a R$ 17.690,00. Uma das empresas em acordo com a SAF é parceira da Conmebol para organização das viagens visando a decisão na Argentina.

Veja os pacotes:

ABSOLUT SPORT



Agência oficial da CONMEBOL Libertadores oferece pacote completo.



Voos saindo do Rio de Janeiro, hotel , ingresso, transfer para o jogo, assistência in loco e seguro viagem . Pacotes com opções de ingressos cat 1 + hospitalidade e categoria 2.



Pacote voo aéreo ida e volta direto, acomodação, ingresso, transporte, seguro viagem e assistência Absolut Sport.



Hotel Sheraton - a partir de R$ 16.530

Hotel Intercontinental - a parir de R$ 17.690

TORCIDA BRASIL BOTAFOGO

Pacotes completos com voo fretado e saída do Rio de Janeiro (ida no dia 29 e retorno dia 1º de dezembro) + hospedagem + transfer + ingresso da Categoria 3A.



Valor: R$10.800 com 10% de desconto para sócio Camisa 7

FREEWAY

Pacote com voo fretado e saída do Rio de Janeiro (ida no dia 30 e retorno dia 1º de dezembro) + ingresso Categoria 3A + ativações.



valor: R$11.200