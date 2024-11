Luís Castro pode voltar ao futebol brasileiro - AFP

Publicado 08/11/2024 14:50

Rio - O Corinthians ainda luta contra o rebaixamento para a Série B, mas já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Com desejo de mudar o comando técnico, o Alvinegro fez contato com Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, porém, o português fez um pedido bastante superior ao do atual técnico Ramón Díaz.

De acordo com o portal "UOL", o ex-treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, teria sinalizado com um valor que é o dobro do salário do argentino. Apesar da recuperação do Corinthians no Brasileiro, a manutenção de Ramón Díaz na próxima temporada é considerado improvável.

O Alvinegro não desistiu de Luis Castro e tenta negociar uma redução. O português é sonho antigo do Corinthians. Em 2022, o clube paulista disputou uma queda de braço com o Botafogo pela contratação do técnico, mas o poder econômico de John Textor acabou pesando.

Luís Castro trabalhou no Botafogo por pouco mais de um ano e deixou a equipe na liderança do Brasileiro no ano passado rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ele foi demitido da função, após insucessos com a equipe de Cristiano Ronaldo.