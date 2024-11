Neymar fez seu segundo jogo após voltar de lesão, mas sentiu novo problema, desta vez na coxa direita - Reprodução / ESPN

Neymar fez seu segundo jogo após voltar de lesão, mas sentiu novo problema, desta vez na coxa direita Reprodução / ESPN

Publicado 08/11/2024 13:02 | Atualizado 08/11/2024 13:34

Rio - Após ficar fora dos gramados por 369 dias por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar voltou a jogar e sofreu uma nova lesão. O craque brasileiro, de 32 anos, sofreu uma ruptura no tendão da coxa direita e ficará fora de combate por quatro a seis semanas . A situação do jogador gerou críticas do jornal espanhol "As".

Em publicação nesta sexta-feira (8), o jornal espanhol destacou que o brasileiro já retornou para o Brasil pouco dias após a confirmação da lesão. Neymar foi criticado por decidir realizar o tratamento no seu país e rodeado da família e amigos, algo que coincide justamente com a época de férias de Natal. O jornal ainda lembrou dos recentes rumores sobre um possível retorno ao Santos.

"Mais uma vez o atleta passará a recuperação no Rio, rodeado de sua gente. Esse período de inatividade coincidindo com as férias de Natal (...) Embora a temporada do Al Hilal continue, Neymar não pensou nisso e pegou um avião com a família para o Brasil. O ex-jogador do Barcelona não deverá voltar a pisar em Riade até o próximo ano. Além disso, ele está considerando ficar no Brasil", disse.

O futuro de Neymar no Al-Hilal é incerto. O jogador tem contrato até junho de 2025 e não deve renovar. O clube saudita, inclusive, planeja discutir a rescisão em janeiro . Por conta da lesão no joelho esquerdo, o craque brasileiro não foi inscrito no Campeonato Saudita e tem um alto custo na folha salarial. Contratado em 2023 por 90 milhões de euros (R$ 580 milhões), ele só jogou sete partidas e fez dois gols.