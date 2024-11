Jorge Sampaoli irá dirigir o Rennes - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/11/2024 10:51

Rio - Após mais de um ano sem trabalhar, o treinador Jorge Sampaoli tem um novo clube. De acordo com informações do jornal "L'Equipe", o argentino, de 64 anos, topou assumir o comando do Rennes, da França, que disputa a "Ligue 1", elite do futebol do país.

O último clube de Jorge Sampaoli havia sido o Flamengo, que dirigiu até setembro do ano passado. No Brasil, ele passou por Atlético-MG e pelo Santos. No Peixe, em 2019, o argentino fez seu melhor trabalho no país, sendo vice-campeão brasileiro.

O Rennes será o segundo clube de Sampaoli no futebol francês. Em 2021, ele levou o Olympique de Marselha ao vice-campeonato francês e teve Gerson, atualmente no Flamengo, como um dos principais jogadores. O argentino deixou o clube no ano seguinte.

Sampaoli dirigiu a seleção argentina na Copa do Mundo de 2018 e teve outros trabalhos importantes como técnico do Sevilla e também da Universidad de Chile. Seu ápice no futebol foi de 2012 a 2016 no comando da seleção chilena, quando conquistou dois títulos da Copa América.