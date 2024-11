Carlo Ancelotti em coletiva pelo Real - AFP

Publicado 08/11/2024 10:00 | Atualizado 08/11/2024 10:00

Rio - Pressionado com as últimas derrotas do Real Madrid contra o Barcelona, no Campeonato Espanhol, e contra o Milan, na Liga dos Campeões, ambas no Santigado Bernabéu, Carlo Ancelotti rejeitou a ideia de um arrependimento por ter renovado seu contrato e não ter acertado com a CBF para comandar a seleção brasileira ao fim da última temporada europeia.

"É um momento delicado, mas é hora de continuar. Não me arrependo de nada e continuo aproveitando cada dia. Apreciarei todo o tempo que passarei aqui. É um momento difícil, mas estou feliz por passar o tempo aqui, no melhor clube do mundo. Momentos complicados sempre aconteceram e sempre acontecerão", afirmou em entrevista coletiva.

Carlo Ancelotti recebeu um convite da CBF, que o esperou por alguns meses, porém, o italiano decidiu renovar com o Real Madrid. O técnico também falou a respeito de Endrick, que não entra em campo pelo clube espanhol há um mês.

"Endrick está pronto para jogar, indo muito bem, mostrando muita qualidade nos treinos, digo o mesmo do Güler, são jovens que estão evoluindo. Mas a ideia coletiva é avançar o mais rápido possível. Você pode iniciar com eles? Sim. Mas o objetivo é levar isso adiante, é a prioridade. Não somente dar minutos em campo", disse.