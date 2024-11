Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 08/11/2024 09:24 | Atualizado 08/11/2024 09:35

Rio - Gabigol anotou dois gols na final da Copa do Brasil, no jogo de ida no Maracanã, no último domingo, porém, uma publicação nas últimas horas deixou os torcedores do Flamengo preocupados. Em seu perfil no Instagram, ele publicou um vídeo do ícone do basquete, Michael Jordan, com os dizeres "Last Dance", que em português significa última dança.

Gabigol gosta muito de uma resenha kkkk



Todo mundo nas redes sociais falando de uma volta do Neymar e dele pro Santos hoje e “coincidentemente” ele larga um “The Last dance” nos stories kkkkkkkkk pic.twitter.com/SFx7JBDyf1 — Sincerão (@oficialsincerao) November 7, 2024

o Gabigol postando "the last dance" no story.. — bea (@beatrizxjesus_) November 8, 2024 Gabigol colocando “the last dance” me deixou triste — Rubro-negra ☭ (@Opa_Nathiany) November 7, 2024 Meu coração até acelerou com esse vídeo do Gabigol “The last dance” eu não vou aguentar NÃO VOU — Hellen (@bryanvidatitia) November 7, 2024

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, porém, sua permanência é incerta. Com uma temporada com um rendimento abaixo do que mostrou em sua passagem pelo clube carioca, o camisa 99 pode viver contra o Atlético-MG a sua última final pelo Rubro-Negro.

O atacante teve nos últimos dias o seu nome ligado ao Santos, clube que o revelou, junto de Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Os dois seriam prioridades no clube paulista para o ano que vem, para seduzir Neymar, que defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e também está na mira do clube paulista.

Ídolo do Flamengo, Gabigol chegou ao clube em 2019 e foi fundamental em vários títulos que o clube carioca conquistou nos últimos anos. Em especial, o artilheiro foi decisivo com gols nas finais que levaram o Rubro-Negro a conquistar a Libertadores de 2019 e de 2022.