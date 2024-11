Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 08/11/2024 15:20

Rio - Os dois gols de Gabigol na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no último domingo, repercutiu no jornal espanhol "AS". A publicação exaltou o faro decisivo do atacante do Flamengo e o chamou de "rei das finais".

"O atacante do Flamengo é o jogador do planeta que mais fez gols em finais desde 2019", diz trecho da matéria. Gabigol chegou a 16 gols em 17 decisões disputadas pelo Flamengo. O jogo de volta entre os dois clubes será neste domingo, em Belo Horizonte.

A publicação destacou que Gabigol é o sétimo jogador que mais fez gols em finais em todos os tempos. O atacante do Flamengo está atrás de Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Romário e Lewandowski.

Ídolo do Flamengo, Gabigol chegou ao clube em 2019 e foi fundamental em vários títulos que o clube carioca conquistou nos últimos anos. Em especial, o artilheiro foi decisivo com gols nas finais que levaram o Rubro-Negro a conquistar a Libertadores de 2019 e de 2022.