David Luiz celebra gol marcado no Independência - Divulgação / Flamengo

Publicado 07/11/2024 18:00

O último tento do defensor havia sido no dia 20 de junho, quando o Rubro-Negro superou o Bahia, por 2 a 1, no Maracanã , pela 10ª rodada da competição.

Agora, diante da Raposa, o camisa 23 foi esperto e surpreendeu o adversário: antes da cobrança, reclamou da distância da barreira e, logo na sequência, bateu para o gol, pegando Cássio de surpresa. O arqueiro chegou a pular para tentar defender, mas não alcançou.

Com o resultado, o Flamengo retornou ao G-4 do Brasileirão, com 58 pontos.

Temporada artilheira

David Luiz chegou ao seu terceiro gol marcado neste ano - no total, disputou 31 jogos. O zagueiro não balançava as redes três vezes na mesma temporada desde 2018/2019, quando ainda vestia a camisa do Chelsea, da Inglaterra.

Antes, já havia alcançado este feito outras seis vezes na carreira: Benfica (2008/2009 e 2009/2010), Chelsea (2011/2012 e 2012/2013) e PSG (2014/2015 e 2015/2016).

Foco na Copa do Brasil

Diante do Cruzeiro, inclusive, o técnico Filipe Luís optou por poupar alguns titulares antes da decisão da Copa do Brasil: Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta e Gabigol.