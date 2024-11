Filipe Luís em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/11/2024 13:50

Rio - Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1, o Flamengo pode ter novidades importantes para a partida de volta contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela final da Copa do Brasil. Dois jogadores que estavam praticamente fora do confronto tem a possibilidade de estarem à disposição de Filipe Luís.

"Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas essa a informação que eu posso passar agora é essa", afirmou o técnico, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro.

Nicolás de La Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no empate contra o Corinthians por 0 a 0, que selou a classificação do Flamengo para a final. O jogo aconteceu no dia 20 e a expectativa era que o uruguaio só retornasse no fim deste mês. Porém, ele poderá voltar na partida de domingo.

Em relação a Luiz Araújo a situação é ainda mais surpreendente. O atacante sofreu uma lesão na cartilagem no joelho direito e precisou passar por cirurgia em setembro. A previsão otimista era que ele só voltasse aos gramados nas últimas três rodadas do Brasileiro, porém, o clube já admitia a possibilidade de Luiz Araújo só jogar em 2025.