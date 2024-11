David Luiz em treino no Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Flamengo, o zagueiro David Luiz, de 37 anos, está perto de conquistar mais um título de expressão pelo clube carioca. No Rubro-Negro desde 2021, o defensor vive uma situação diferente, ao lado de Filipe Luís, que agora é treinador, com quem foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022 como companheiro de equipe.

"Para mim, é um privilégio. E é gratificante. Primeiro por vê-lo realizar aquilo que ele sempre sonhou. A gente já tinha muitas trocas sendo jogadores, mas conversando já sobre futuro, treinar e essas coisas. E em análises dentro e fora das partidas, falando de futebol porque somos dois apaixonados por futebol. Ser treinado por ele é gratificante porque ele é apaixonado por futebol e apaixonado nos detalhes", afirmou em entrevista à "Fla TV".

Com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no Rio, o Flamengo conquistou uma boa vantagem para decidir a partida em Belo Horizonte. O zagueiro abordou a situação, mas pregou respeito ao adversário na decisão.

"Depois, trazendo para mais uma final, é mais uma oportunidade que é dar aquilo que a Nação sempre merece, que é celebrar títulos. Com toda a oportunidade que falei que temos de desempenhar o trabalho da melhor maneira possível, a maneira de retribuir é ganhando título. Contra um time muito qualificado, que já vem demonstrando isso ao longo dos anos, com muitos craques, mas a gente conseguiu fazer um grande jogo dentro de casa", disse.