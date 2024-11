Luiz Araújo em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/11/2024 18:15

Flamengo terá o retorno de Luiz Araújo na final da Copa do Brasil, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O camisa 7 treinou novamente com o grupo nesta sexta (8) e deve ser relacionado pelo técnico Filipe Luís. Rio - Oterá o, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O camisa 7 treinou novamente com o grupo nesta sexta (8) e deve ser relacionado pelo técnico Filipe Luís.

Luiz Araújo não entra em campo desde setembro, quando sofreu uma fratura de cartilagem no joelho direito em clássico com o Vasco. Havia a possibilidade de uma volta aos gramados somente em 2025, mas o atacante surpreendeu na recuperação da grave lesão.

Nem tudo são flores...

Por outro lado, De La Cruz não se recuperou a tempo e está vetado da final. O uruguaio segue sofrendo com uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Mesmo sem condições de jogo, De La Cruz e os outros lesionados viajarão com o Flamengo para Belo Horizonte. A ideia é ter o elenco completo na Arena MRV, onde o Rubro-Negro pode conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no estádio do Galo que ainda fica com o título. Uma vitória dos mineiros com dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.