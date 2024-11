Flamengo chegou a Belo Horizonte com festa para a final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo chegou a Belo Horizonte com festa para a final da Copa do BrasilMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/11/2024 22:46

Belo Horizonte - O Flamengo já está em Belo Horizonte, palco da grande final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, neste domingo (10), na Arena MRV. Na chegada à capital mineira, por volta das 19h (de Brasília), a delegação rubro-negra foi recebida por cerca de 150 torcedores com muita festa na porta do hotel onde ficará hospedada.

LEIA MAIS: Léo Ortiz é convocado para a seleção brasileira

Wesley, Gerson, Evertton Araújo e David Luiz, pararam para fotos e autógrafos. Sorridente, Gabigol acenou para os rubro-negros e os deixou eufóricos. O Mengão foi recepcionado pela Nação ao chegar em BH. AGRADECEMOS PELO CARINHO! Vamos juntos #PeloPenta! pic.twitter.com/fImG36G8xS — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2024 Alguns jogadores do Flamengo, como. Sorridente, Gabigol acenou para os rubro-negros e os deixou eufóricos.

Por conta da importância do jogo, o Flamengo está com a delegação completa em Belo Horizonte. O Rubro-Negro optou por levar até mesmo Viña, Cebolinha, Pedro, De La Cruz e Carlinhos, que estão machucados, para acompanharem a disputa pelo título.

Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no estádio do Galo que ainda fica com o pentacampeonato da Copa do Brasil. Uma vitória dos mineiros com dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.