Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís em ação durante treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 09/11/2024 15:00 | Atualizado 09/11/2024 15:27

Rio - O Flamengo encerrou a preparação para a final da Copa do Brasil. Na última atividade, o técnico Filipe Luís deixou uma dúvida entre Bruno Henrique e Michael, e vai tomar a decisão na véspera do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Bruno Henrique e Michael fizeram boas partidas na última semana e deixaram uma dor de cabeça para o treinador. Porém, o camisa 27 leva vantagem na disputa por ser importante no jogo aéreo e na segunda bola. O restante da equipe deve ser a mesma que entrou em campo no primeiro duelo, segundo o "ge".



O Flamengo deve ir a campo contra o Atlético-MG escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato. Além disso, o Rubro-Negro pode se tornar o primeiro clube a conquistar um título na Arena MRV , a casa do Atlético-MG.