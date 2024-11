Atlético-MG e Flamengo mediram forças na Arena MRV, em julho, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo poderá protagonizar algo inédito no domingo (10): conquistar o primeiro título da história da Arena MRV, estádio do Atlético-MG e palco do segundo jogo da decisão do torneio nacional. A bola para o confronto rola às 16h (de Brasília).

Inaugurado em agosto de 2023, o estádio ainda não recebeu uma partida decisiva. O local já foi palco da final do Campeonato Mineiro deste ano, mas o Galo foi o mandante no jogo de ida, enquanto a volta aconteceu no Mineirão.

Rivalidade entre as equipes

A possibilidade do Rubro-Negro conquistar um troféu na casa do Atlético-MG apimentaria ainda mais a rivalidade entre os clubes, que cresceu nos últimos anos. Em 2022, após a derrota por 2 a 1 na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Gabigol prometeu que o duelo de volta, no Maracanã, seria um "inferno"

A fala do atacante incendiou o estádio e o Flamengo fez jus a provocação do atacante, garantindo a classificação para a próxima fase do torneio.

Vitória com autoridade

No único duelo entre as equipes na Arena MRV, o Fla sobrou em campo e derrotou o Atlético-MG, por 4 a 2, no primeiro turno do Brasileirão, em julho , com dois gols de Bruno Henrique e um de Carlinhos e Ayrton Lucas - Hulk descontou duas vezes para os mineiros.

Foco na final